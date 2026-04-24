EU stellt dem Iran Lockerungen in Aussicht

„Die Notwendigkeit einer nachhaltigen Deeskalation war noch nie so dringend. Heute lautet die klare und einhellige Botschaft: Der Dialog ist der einzige Weg zur Wiederherstellung der Stabilität“, sagte der zypriotische Präsident und aktuelle Vertreter des Ratsvorsitzes, Nikos Christodoulides. „Die EU-Kommission soll einen Entwurf ausarbeiten, wie wir reagieren sollen, falls ein Mitgliedstaat Artikel 42.7 (EU-Beistandsklausel, Anm.) anwendet“, sagte er weiter. Mit Zypern war bereits ein EU-Mitgliedstaat von iranischen Angriffen betroffen. Die Beistandsklausel besagt, dass die anderen EU-Länder im Fall eines bewaffneten Angriffs verpflichtet sind, den betroffenen Staat zu unterstützen. Dabei muss es sich aber nicht um einen militärischen Akt handeln.