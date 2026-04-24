FPÖ-Politiker kassiert bei Beziehungsstreit Prügel

Freilich kam das Duo nach Stunden der Ernüchterung – weil es auch keinen Tau davon hatte, welche Auswirkung die Eskalation nach sich zieht – zu dem Entschluss, die „Sache“ auf sich beruhen zu lassen. Beide zogen die Anzeige zurück – er stellte einen Antrag auf Aufhebung des Betretungs- und Annäherungsverbotes.