Stadt sagt dem illegalen Tabakverkauf den Kampf an

Bunt, süß, mit Disco-Licht – und voller Nikotin: In Wien werden Vapes massenhaft illegal an Kinder verkauft. Stadträtin Bettina Emmerling schlägt zurück. 366 Kontrollen, 170 Anzeigen – und die klare Ansage: Es ist vorbei.
Wer an Wiener Schulen vorbeischlendert, sieht sie überall: Jugendliche, kaum im Teenageralter, die an bunten Plastikstäbchen ziehen, Dampfwolken pusten — als wäre das die normalste Sache der Welt. Vapes, elektronische Einwegzigaretten voller Nikotin, sind unter Minderjährigen kein Randphänomen. Dahinter steckt fast immer ein illegaler Kauf: Der Verkauf an unter 18-Jährige ist in Österreich strikt verboten. Doch das schert gewissenlose Händler herzlich wenig.
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