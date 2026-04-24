Stadt sagt dem illegalen Tabakverkauf den Kampf an

Wer an Wiener Schulen vorbeischlendert, sieht sie überall: Jugendliche, kaum im Teenageralter, die an bunten Plastikstäbchen ziehen, Dampfwolken pusten — als wäre das die normalste Sache der Welt. Vapes, elektronische Einwegzigaretten voller Nikotin, sind unter Minderjährigen kein Randphänomen. Dahinter steckt fast immer ein illegaler Kauf: Der Verkauf an unter 18-Jährige ist in Österreich strikt verboten. Doch das schert gewissenlose Händler herzlich wenig.