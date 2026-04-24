Dieses neue Modell soll Spritpreisbremse ablösen

Wie geht es mit der Spritpreisbremse weiter?

Also erstens einmal zur Spritpreisbremse: Dass die wirkt, wurde ja durch die E-Control auch bestätigt. Im Schnitt 13 Cent pro Liter. Und wenn man jetzt noch einrechnet die fallenden Großhandelspreise, sind wir beim Benzin bei 15 Cent weniger und beim Diesel um 21 Cent weniger. Ich will aber keine dauerhaften Eingriffe in den Markt. Eingriffe müssen kurzfristig sein, um extreme Preisspitzen abzufedern. Deshalb schwebt mir eine „Preis-Runter-Garantie“ vor. Wenn Einkaufspreise fallen, sollen diese auch rasch bei den Konsumenten ankommen. Dass es keinen Deckel gibt nach oben, kein Einfrieren von Preisen, aber eine klare, ganz einfache Regel: Wenn die Notierungen fallen, wenn die Einkaufspreise fallen, dann muss das auch beim Konsumenten ankommen. Und genau das entwickeln wir jetzt mit den Experten, mit der E-Control, auch mit Forschungsinstituten wie dem IHS und dergleichen.

Anderes Thema: Die Plastikabgabe kommt jetzt doch nicht. Da haben Sie sich ja sehr erfreut gezeigt, weil eine solche Abgabe die Unternehmen belasten würde. Aber Sie und Ihre Partei haben das ja mit ausverhandelt, dass das als Gegenfinanzierung für die Mehrwertsteuersenkung hätte herhalten sollen. Wie wird diese Maßnahme jetzt finanziert?

Also unsere Betriebe brauchen, glaube ich, in dieser Phase, in dieser wirtschaftlich schwierigen Phase, Rückenwind und keine neuen Belastungen. Wir müssen jetzt Arbeitsplätze sichern und nicht Arbeitsplätze gefährden. Was wir jetzt nicht brauchen, ist zusätzliche Kosten, mehr Bürokratie, mehr Belastungen für unsere Wirtschaft. Am Ende des Tages geht es immer auf Kosten der Arbeitsplätze. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es da auch ein Verständnis gibt und wir eben auch die Gegenfinanzierung auf andere Beine und auf andere Füße stellen. Zum Teil mit der Paketabgabe, aber mit anderen Maßnahmen, die gerade in den Budgetverhandlungen verhandelt werden.