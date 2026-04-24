Was passiert, wenn ihr Höhepunkt ausbleibt?

Zwischen den Geschlechtern herrscht Ungleichheit – nicht nur, was berufliche Aufstiegschancen, Verdienstmöglichkeiten oder etwa unbezahlte Arbeitsleistungen betrifft, sondern auch sexuelle Befriedigung im Bett (und anderswo). Die sogenannte Orgasmus-Lücke, auch Orgasm Gap genannt, klafft tief: Während Männer – je nach Umfrage – in 70 bis 100 Prozent der Fälle beim Sex zum Höhepunkt kommen, sind es bei den Frauen lediglich 30 bis 60 Prozent.