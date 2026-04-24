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Tesla Cybercab

Elon Musk verkündet Produktionsstart von Robotaxi

Digital
24.04.2026 13:37
Ein Lenkrad sucht man im autonomen Cybercab vergeblich.
Ein Lenkrad sucht man im autonomen Cybercab vergeblich.(Bild: Tesla)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tesla hat laut Firmenchef Elon Musk die Produktion seines Robotaxis Cybercab gestartet, das ohne Lenkrad und Pedale auskommen soll. Der Tech-Milliardär veröffentlichte auf seiner Online-Plattform X ein kurzes Video, auf dem die Fahrzeuge auf Produktionslinien zu sehen sind.

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Musk sagt, dass die Zukunft von Tesla in Robotern und Robotaxis liegt. Die Zweisitzer würden mit der Zeit den Großteil von Teslas Autoproduktion ausmachen, sagte er zuletzt erneut. Tesla steht bei selbstfahrenden Autos ohne Aufsicht allerdings erst am Anfang.

Waymo klare Nummer eins
Während fahrerlose Wagen der Google-Schwesterfirma Waymo in den USA bereits mehr als 500.000 bezahlte Fahrten mit Passagieren pro Woche machen, hat Tesla bisher nur wenige autonome Wagen seines Models Y im Einsatz. Auch Cybercab-Testfahrzeuge waren bisher mit Menschen am Steuer zu sehen.

Musk zeigte sich zuletzt jedoch zuversichtlich, dass sein Unternehmen schnell die Führung im Markt übernehmen werde. Ein Grund sind Kostenvorteile: Musk will nur mit Kameras auskommen, ohne die teureren Laser-Radare, auf die Waymo und andere Entwickler setzen. Zahlreiche Experten und Rivalen zweifeln daran, dass Autos lediglich mit Kameras verlässlich genug autonom fahren können.

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