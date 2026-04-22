NGO „gerettet“ – trotzdem fliegen jetzt die Fetzen

Deutliche Kritik an Ministerin Bauer

Und es gehe auch um Glaubwürdigkeit der Politik, denn man habe sich als Regierung klar zum Gewaltschutz bekannt, verwies er auf den Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Dieser sei gemeinsam von Frauenministerin Holzleitner, Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) und auch Familienministerin Bauer vorgestellt worden, erinnerte Babler. Es sei „unverständlich“, dass Bauer die Finanzierung von Zara als ressortfremd begreife. „Kinderschutz beginnt und endet nicht beim Kopftuchverbot, Kinder müssen auch vor Hass im Netz geschützt sein.“