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Billigsprit oder Bremsklotz: Was bringt uns E20?

Motor
24.04.2026 15:51
Ersetzt E20 bald E10 an den Tankstellen?
Ersetzt E20 bald E10 an den Tankstellen?(Bild: Lana Pietukhova - stock.adobe.com)
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Peter Wiesmeyer

Licht am Ende des Tunnels? Dass die EU die Einführung eines neuen Billig-Kraftstoffs E20 andenkt, lässt die leidgeprüften Autofahrer an den Zapfsäulen auf Entspannung hoffen. Ein Experte aus der Verkehrswirtschaft klärt auf, was vom „Supersprit“ zu erwarten ist – und vor allem: wann ...

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Absolut verständlich, dass die Aussicht auf billige(re)n Treibstoff angesichts der aktuell hohen Spritpreise Hoffnungen schürt. Durchschnittlich zahlte man dieser Tage 1,69 Euro für Super 95 und 1,95 Euro für Diesel in Österreich. Die internationalen Verwerfungen – Stichwort Iran-Krieg – halten die Spritkosten trotz eingeführter Preisbremse der Regierung auf hohem Niveau.

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