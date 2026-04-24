Billigsprit oder Bremsklotz: Was bringt uns E20?

Licht am Ende des Tunnels? Dass die EU die Einführung eines neuen Billig-Kraftstoffs E20 andenkt, lässt die leidgeprüften Autofahrer an den Zapfsäulen auf Entspannung hoffen. Ein Experte aus der Verkehrswirtschaft klärt auf, was vom „Supersprit“ zu erwarten ist – und vor allem: wann ...