KitzSki: Warum 34-Jähriger den Chefsessel erklimmt

„Die Bergbahn auf das nächste Level bringen“

Sieghartsleitner selbst präsentierte sich zugänglich und völlig ohne Allüren. Was hat ihn an Kitzbühel gereizt? „Das Unternehmen hat sich mit Strahlkraft positioniert und ist ein Impulsgeber für die ganze Region. Das und die Rolle als Wirtschaftsmotor wollen wir auf das nächste Level bringen.“ Der derzeit noch in Gmunden (OÖ) und bald in Kitzbühel wohnende künftige Chef hat einen zweijährigen Sohn. Ein weiteres Kind sei unterwegs, verriet er den Journalisten.