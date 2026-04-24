Pellizzari holt Gesamtsieg bei Tour of the Alps!

Bernal um 40 Sekunden distanziert

Der als Führender in den Schlusstag gegangene Pellizzari distanzierte in der Gesamtwertung den ehemaligen Tour-de-France-Sieger Egan Bernal um 40 Sekunden, der Niederländer Thymen Arensman wurde mit weiteren zehn Sekunden Rückstand Dritter.