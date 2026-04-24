Aussichtsreiche Felsnase oberhalb von Nassereith

Der luftige, sogenannte Adlerhorst ist Ziel dieser spannenden Rundwanderung an der östlichen Eintrittspforte ins Gurgltal. Und ein Abstecher zu einem schönen Natursee bietet sich zusätzlich an.
Wir starten im Ortszentrum von Nassereith und orientieren uns direkt südlich vom Parkplatz an „Klettergarten, Klettersteig“. Bereits nach wenigen Metern beim Brunnen rechts halten und dann bezeichnet im Ort hinüber zum Kletterparkplatz unterhalb der Felswand.
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