Papst lehnt Segnung homosexueller Paare ab

„Wir haben eine Tendenz zu denken, dass die Kirche, wenn sie von Moral spricht, nur von Sexualmoral spricht. In Wirklichkeit, glaube ich, gibt es viel größere und wichtigere Themen wie Justiz, Gleichberechtigung, Freiheit von Mann und Frau, Freiheit der Religion“, sagte der Pontifex weiter. „Franziskus‘ berühmt-berüchtigte Formulierung ‘tutti, tutti, tutti‘ (‘alle, alle, alle‘) ist ein Ausdruck der Überzeugung der katholischen Kirche, dass alle willkommen sind, dass alle eingeladen sind, Jesus zu folgen und sich zum Glauben zu bekehren. Wenn man darüber hinaus geht, denke ich, ist das ein Thema, das eher für Uneinigkeit sorgen kann als für Einigkeit“, sagte Leo XIV. weiter. Vor allem die katholische Kirche in Afrika lehnt die Segnung homosexueller Paare ab.