Wie Angestellte KI am Arbeitsplatz sabotieren

Es ist eine brennende Frage, die derzeit viele beschäftigt: Nimmt uns Künstliche Intelligenz die Arbeitsplätze weg? Eine eindeutige Antwort gibt es bislang nicht, eine beachtliche Anzahl von Arbeitnehmern will diese allerdings auch gar nicht abwarten - und setzt sich daher zur Wehr.
Ein Gespenst geht um in Europa und dem Rest der Welt, das Gespenst der Künstlichen Intelligenz. Wie sehr die neue Technologie unser (Arbeits-) Leben verändern wird, ist derzeit Gegenstand intensiver Forschung und auch hitziger Debatten. Ob KI nun der gefürchtete Job-Killer wird oder uns letztlich gar zu einem Leben frei von Arbeit verhilft, bleibt vorerst abzuwarten. Viele Arbeitnehmer können oder wollen diese Ungewissheit offenbar jedoch nur schlecht aushalten und stattdessen Tatsachen schaffen, indem sie gegen KI am Arbeitsplatz aufbegehren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.