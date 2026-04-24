Wie Angestellte KI am Arbeitsplatz sabotieren

Ein Gespenst geht um in Europa und dem Rest der Welt, das Gespenst der Künstlichen Intelligenz. Wie sehr die neue Technologie unser (Arbeits-) Leben verändern wird, ist derzeit Gegenstand intensiver Forschung und auch hitziger Debatten. Ob KI nun der gefürchtete Job-Killer wird oder uns letztlich gar zu einem Leben frei von Arbeit verhilft, bleibt vorerst abzuwarten. Viele Arbeitnehmer können oder wollen diese Ungewissheit offenbar jedoch nur schlecht aushalten und stattdessen Tatsachen schaffen, indem sie gegen KI am Arbeitsplatz aufbegehren.