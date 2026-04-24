Deutsch-kanadische Fusion für souveräne KI-Tools

Bemühungen um größere digitale Souveränität Europas

Die Schwarz-Gruppe, zu der etwa der Einzelhändler Lidl gehört, bietet auch Cloud-Dienste an. Sie errichtet derzeit im deutschen Lübbenau für elf Milliarden Euro ein neues Rechenzentrum. Aleph Alpha galt anfänglich als deutsche Antwort auf OpenAI. Die Entwicklung großer KI-Sprachmodelle wie ChatGPT hat das Start-up inzwischen aber aufgegeben. Stattdessen konzentriert es sich ähnlich wie Cohere auf spezialisierte KI-Anwendungen für Unternehmen.