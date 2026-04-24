Krypto-Betrüger versprechen sichere Hormuz-Passage

Behörden ermitteln

Eigner des Frachters unter liberianischer Flagge ist die griechische Firma Technomar. Das Unternehmen bestätigte die Festsetzung des Schiffs durch den Iran laut dem Portal „Ekathimerini“. Man sei in Kontakt mit den iranischen Behörden, um eine Lösung zu finden. Die Crew sei in Sicherheit. Es wird ermittelt, ob die Nachricht, die der Besatzung eine sichere Passage vorgaukelte, gefälscht war.