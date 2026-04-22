An Walrettung beteiligte Tierärztin liegt im Koma

Freigespülte Kuhle erschwert Wal das Freischwimmen

Am Dienstag wurde Schlick unter dem Meeressäuger abgesaugt, damit er tiefer im Wasser liegt – sonst droht der Wal von seinem eigenen Gewicht erdrückt zu werden. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie erklärte, dass der Wasserstand 20 Zentimeter unter dem normalen Niveau liege – dieser soll zu Mittag wieder steigen. Der Wal liegt aber nun in einer künstlich freigespülten Kuhle, das könnte ihm erschweren, sich selbst aus der Situation zu befreien.