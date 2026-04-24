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Taufpatin klagt Mäderl

Tod von Papa bringt auch Sechsjährige vor Gericht

Kärnten
24.04.2026 18:00
Wenn es ums Geld geht, gibt es oft sogar im innersten Familienkreis keine Grenzen mehr.
Wenn es ums Geld geht, gibt es oft sogar im innersten Familienkreis keine Grenzen mehr.(Bild: Daniela Stärk - stock.adobe.com)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Erst starb der Opa, dann der Papa – für ein kleines Mädchen aus Kärnten waren das aber noch nicht genug Schicksalsschläge. Denn als Alleinerbin eines Kärntner Erbhofs wird die Sechsjährige von Verwandten geklagt. Sogar die eigene Taufpatin fordert von dem Kind Geld. Und auch nach zwei Jahren Prozess (!) ist noch kein Ende in Sicht.

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Kurz nach der Geburt der kleinen Daniela (Name geändert) wurde der große Erbhof in Unterkärnten von einer traurigen Unglücksserie heimgesucht: Erst starb der Altbauer, per Testament erbte sein einziger Sohn, Danielas Papa – doch nur zwei Jahre später verlor auch der junge Landwirt unerwartet sein Leben.

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