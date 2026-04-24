Tod von Papa bringt auch Sechsjährige vor Gericht

Erst starb der Opa, dann der Papa – für ein kleines Mädchen aus Kärnten waren das aber noch nicht genug Schicksalsschläge. Denn als Alleinerbin eines Kärntner Erbhofs wird die Sechsjährige von Verwandten geklagt. Sogar die eigene Taufpatin fordert von dem Kind Geld. Und auch nach zwei Jahren Prozess (!) ist noch kein Ende in Sicht.