Mordversuch! Geflüchteter wird weltweit gesucht

Nachdem im September 2020 ein heute 40-Jähriger einen Bekannten in einer Fürstenfelder Pizzeria mit einem Schraubenzieher erstechen wollte, wurde er in Graz nach einem Schuldspruch der Geschworenen eingewiesen. Doch wie erst jetzt bekannt wurde, riss der gefährliche Mann bereits im November 2021 einfach aus! Seitdem wird weltweit nach ihm gefahndet.
Dieser Fall wurde nie öffentlich kommuniziert, die „Krone“ hat nun davon erfahren und weiter recherchiert: Seit dem 27. November 2021 ist Majed A. (40) von der Polizei weltweit zur Fahndung ausgeschrieben. Der gebürtige Syrer musste sich vor einem Geschworenengericht verantworten, nachdem er Ende September 2020 einen seiner Freunde in einem Lokal in Fürstenfeld beinahe umgebracht hatte.
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