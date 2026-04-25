Zu dick:  „Ich esse doch eh gar nicht so viel!“

„Ich esse ohnehin nicht viel, verstehe gar nicht, warum ich nicht abnehme.“ Ein Satz, den viele voller Überzeugung sagen. Und oft stimmt er sogar, zumindest aus der eigenen Wahrnehmung. Denn die meisten denken beim Essen an die Hauptmahlzeiten Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Genau dort wird bewusst entschieden, vielleicht sogar darauf geachtet, was und wie viel gegessen wird. Die Gefahr geht mehr von „unsichtbaren“ Kalorien aus. Doch was kann man dagegen tun?

Ein paar Bissen beim Kochen. Ein Griff in die Snackschublade im Büro. Der Kaffee mit Milch und Zucker. Ein Stück Schokolade am Nachmittag. Ein paar Nüsse am Abend. Nichts davon wirkt für sich genommen viel. Und genau deshalb wird es auch nicht als „richtiges Essen“ wahrgenommen. Das Problem ist nicht die einzelne Situation, sondern die Summe.