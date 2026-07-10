Wie viel Freiheit gönnen Sie sich im Urlaub?

Juhu, endlich Urlaub! Da genießt man mehr Freiheiten als sonst, zumindest, was die Arbeit betrifft. Doch heißt das zugleich auch: mehr Zeit zu zweit bzw. mit der ganzen Familie. Oder? Wir fragen uns: Lassen Sie sich zur Entspannung und Erholung gegenseitig Ihre Freiheiten – oder gibt es sogar mehr als sonst?
Was Partnerschaften betrifft, ist es ja immer eine Abwägungssache: Wieviel macht man zu zweit bzw. mit der Familie – und wie viel „Me-Time“ gönnt man dem jeweils anderen? Während der Arbeitszeit geht zumeist sowieso nicht viel. Hat man dann Urlaub, schaut die Sache anders aus.
Doch wie genau? Macht man mehr gemeinsam und teilt sich die täglichen (Haus-)Arbeiten und die Kinderbetreuung besser untereinander auf als sonst? Fährt man gemeinsam weg und lässt es sich zusammen gut gehen?
Oder sorgt die gemeinsame Zeit eher für Spannungen, weil man sich ob der ungewohnten Nähe auf die Nerven geht? Wir trauen uns sogar zu fragen: Brauchen Sie als Paar auch eine Auszeit voneinander? Was bringt Ihnen denn mehr: ein Urlaub zu zweit bzw. als Familie oder doch lieber allein bzw. mit Freunden?
Sollen Paare vielleicht sogar ein paar Tage getrennt Urlaub machen, um sich wirklich zu erholen? Kann das positiv für die Partnerschaft sein? Wie ist das bei Ihnen: Darf die Partnerin bzw. der Partner etwa mit Freunden wegfahren oder ist das ein No-Go?
Oder aber setzen Sie vielleicht sogar noch eines drauf und öffnen Ihre Beziehung, weit weg von daheim und vom Alltag, im Sinne einer glücklichen Partnerschaft im Urlaub sogar etwas mehr als sonst? Berichten Sie uns gerne von Ihren Erfahrungen und Meinungen!
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