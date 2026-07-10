Wie viel Freiheit gönnen Sie sich im Urlaub?

Juhu, endlich Urlaub! Da genießt man mehr Freiheiten als sonst, zumindest, was die Arbeit betrifft. Doch heißt das zugleich auch: mehr Zeit zu zweit bzw. mit der ganzen Familie. Oder? Wir fragen uns: Lassen Sie sich zur Entspannung und Erholung gegenseitig Ihre Freiheiten – oder gibt es sogar mehr als sonst?