Staraufgebot: Gefährliche Affären & blanker Horror

„Oscar“-Preisträgerin Jessica Chastain, „Harry Potter“-Ikone Rupert Grint, Hollywood-Star Penelope Cruz, „Golden Globe“-Gewinner Edward Norton, Superstar Olivia Wilde und Comedy-Held Seth Rogan – das „Who is Who“ Hollywoods wartet diese Woche im Kino auf. Im Video sehen Sie die besten Kinostarts.