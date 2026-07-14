Was die Lust bei Frauen im Alter wieder entfacht

Männer greifen zur blauen Pille, doch was können Frauen tun, um wieder sexuelles Verlangen zu verspüren? Welche Rolle Hormone dabei spielen, welche Erkrankungen im höheren Alter verantwortlich sind und weshalb Sex sogar ein wahres Anti-Aging-Mittel sein kann, erklärt eine Gynäkologin im Gespräch.