Haben Männer es beim Dating heutzutage schwerer?

Früher war die Vorgehensweise klar: Der Mann hatte den ersten Schritt zu machen und die Frau zum gemeinsamen Kaffee oder Essen einzuladen; sie hatte seine Einladung anzunehmen oder eben höflich abzulehnen. Heute, so scheint es, ist das Anbandeln deutlich komplizierter geworden, vor allem für den männlichen Part. Oder nicht?
Dating hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich gewandelt – nicht zuletzt durch Social Media, Internet, veränderte gesellschaftliche Normen und Co. Die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme sind deutlich größer geworden. Aber hat es das auch wirklich leichter gemacht?
Immer wieder hört man von Männern, dass sie sich schon gar nicht mehr trauen, eine Frau anzusprechen – schon aus Angst, das würde einer Ungleichberechtigung gleichkommen, als Belästigung aufgefasst oder sie schlicht beim Scrollen am Handy stören.
Am weiblichen Part hätte sich hingegen nicht allzu viel bezüglich des Kennenlernens geändert; sie sei heutzutage nur noch freier zu handeln. Stimmt das wirklich? Sind Sie auch dieser Meinung oder haben Sie diese Erfahrung selbst schon gemacht?
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Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung zum Thema, welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
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