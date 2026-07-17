Haben Männer es beim Dating heutzutage schwerer?

Dating hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich gewandelt – nicht zuletzt durch Social Media, Internet, veränderte gesellschaftliche Normen und Co. Die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme sind deutlich größer geworden. Aber hat es das auch wirklich leichter gemacht?

Immer wieder hört man von Männern, dass sie sich schon gar nicht mehr trauen, eine Frau anzusprechen – schon aus Angst, das würde einer Ungleichberechtigung gleichkommen, als Belästigung aufgefasst oder sie schlicht beim Scrollen am Handy stören.