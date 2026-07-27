Freiheit wird persönlich: Was diese Woche ändert

Bist du im Alltag noch wirklich bei dir selbst – oder nur noch damit beschäftigt, zu funktionieren, Pläne abzuarbeiten und es allen recht zu machen? Die aktuelle Zeitqualität bringt eine spürbare Wendung mit sich.

Der bevorstehende Vollmond im Wassermann trifft auf die feurige Löwe-Energie von Sonne und Jupiter. Das bedeutet: Schluss mit bloßer Anpassung – jetzt geht es um echte Freiheit, Mut zur Wahrheit und spürbare Lebensfreude! Astrologin Astrid Hogl-Kräuter erklärt im Talk, wie man diesen astrologischen Rückenwind optimal nutzt. Mehr dazu im Video!