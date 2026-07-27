Trotz intakter Ehe: „Verliebte mich in eine Frau!“

„Sie hat den ganzen Abend ihren Blick nicht von mir gewendet. Und ich wusste gleich: Da ist mehr!“ Lisa Opel erinnert sich noch genau an den Moment vor drei Jahren, der ihr Liebesleben auf den Kopf stellen sollte. Denn sie war zu diesem Zeitpunkt schon eine lange Zeit verheiratet und hatte zwei Kinder. „Und in mir war das gesellschaftliche Bild fest installiert, dass eine vergebene Mutter so etwas nicht macht!“