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Plötzlich Poly

Trotz intakter Ehe: „Verliebte mich in eine Frau!“

Leben
27.07.2026 18:55
Lisa Opel ist verheiratet und Mutter. Krone+ erzählte sie von ihrer Liebesgeschichte mit einer ...
Lisa Opel ist verheiratet und Mutter. Krone+ erzählte sie von ihrer Liebesgeschichte mit einer anderen Frau.(Bild: Krone KREATIV/Lisa Opel, stock.adobe.com)
Porträt von Denise Zöhrer
Von Denise Zöhrer

Lisa Opel ist verheiratet und zieht mit ihrem Mann zwei Kinder groß. Dass sie auch auf Frauen steht, war nie ein Thema – bis zu einem schicksalhaften Abend vor drei Jahren. Doch ihre Geschichte zeigt: Verliebtheit in eine andere Person muss nicht automatisch das Ende einer Beziehung bedeuten.

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„Sie hat den ganzen Abend ihren Blick nicht von mir gewendet. Und ich wusste gleich: Da ist mehr!“ Lisa Opel erinnert sich noch genau an den Moment vor drei Jahren, der ihr Liebesleben auf den Kopf stellen sollte. Denn sie war zu diesem Zeitpunkt schon eine lange Zeit verheiratet und hatte zwei Kinder. „Und in mir war das gesellschaftliche Bild fest installiert, dass eine vergebene Mutter so etwas nicht macht!“

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