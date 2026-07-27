Trotz intakter Ehe: „Verliebte mich in eine Frau!“

Lisa Opel ist verheiratet und zieht mit ihrem Mann zwei Kinder groß. Dass sie auch auf Frauen steht, war nie ein Thema – bis zu einem schicksalhaften Abend vor drei Jahren. Doch ihre Geschichte zeigt: Verliebtheit in eine andere Person muss nicht automatisch das Ende einer Beziehung bedeuten.
„Sie hat den ganzen Abend ihren Blick nicht von mir gewendet. Und ich wusste gleich: Da ist mehr!“ Lisa Opel erinnert sich noch genau an den Moment vor drei Jahren, der ihr Liebesleben auf den Kopf stellen sollte. Denn sie war zu diesem Zeitpunkt schon eine lange Zeit verheiratet und hatte zwei Kinder. „Und in mir war das gesellschaftliche Bild fest installiert, dass eine vergebene Mutter so etwas nicht macht!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.