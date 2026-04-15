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Oha! Dieser Erotik-Star kämpft nun gegen Impotenz

Intim
15.04.2026 18:03
Erektionsprobleme können ein frühes Warnsignal für ernsthafte gesundheitliche Erkrankungen sein, ...
Erektionsprobleme können ein frühes Warnsignal für ernsthafte gesundheitliche Erkrankungen sein, deshalb ist eine zeitnahe Abklärung sehr wichtig.(Bild: cocorattanakorn - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Längst zählt er zu den Legenden in der Erotik-Szene, jetzt lässt dieser deutsche Schauspieler mit einem besonderen Thema aufhorchen: Der Mann kämpft gegen Erektionsprobleme. Was es konkret damit auf sich hat? Wir wissen Bescheid.

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Als Schauspieler in „Erwachsenenfilmen“ hat er jahrzehntelang ein Image gepflegt, das keine Zweifel kannte: Stärke, Ausdauer, Leistung, Selbstsicherheit. Umso überraschender ist es, wenn ausgerechnet so jemand plötzlich mit diesem pikanten Thema daherkommt: Erektionsprobleme.

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