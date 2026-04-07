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Unter Voraussetzungen

Warum Frauen häufiger One-Night-Stands bereuen

Intim
07.04.2026 17:56
Frauen bereuen One-Night-Stands häufiger als Männer – unter bestimmten Voraussetzungen.
Frauen bereuen One-Night-Stands häufiger als Männer – unter bestimmten Voraussetzungen.(Bild: LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Der Morgen danach hat einen schlechten Ruf. Zerknitterte Bettwäsche, ein kurzer Blick aufs Handy – und dann dieses diffuse Gefühl, das viele mit spontanen sexuellen Begegnungen verbinden: Reue. Besonders Frauen wird oft nachgesagt, sie würden One-Night-Stands häufiger bereuen als Männer. Doch so einfach ist es offenbar nicht, wie eine Innsbrucker Studie zeigt.

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Sie sind in der Regel spontan, zumeist aufregend, mitunter leidenschaftlich und abenteuerlich, aber in jedem Fall unverbindlich: One-Night-Stands. Wohl auch deshalb stehen die flüchtigen sexuellen Begegnungen relativ hoch im Kurs: Laut dem im vergangenen Frühjahr veröffentlichten Sex-Report von Marketagent hat hierzulande jede/r Zweite (49,8 Prozent) bereits einen One-Night-Stand gehabt.

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