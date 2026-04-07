Warum Frauen häufiger One-Night-Stands bereuen

Der Morgen danach hat einen schlechten Ruf. Zerknitterte Bettwäsche, ein kurzer Blick aufs Handy – und dann dieses diffuse Gefühl, das viele mit spontanen sexuellen Begegnungen verbinden: Reue. Besonders Frauen wird oft nachgesagt, sie würden One-Night-Stands häufiger bereuen als Männer. Doch so einfach ist es offenbar nicht, wie eine Innsbrucker Studie zeigt.