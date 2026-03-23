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Leidvolle Endometriose

„Es dauerte 17 Jahre bis zu meiner Diagnose“

Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
23.03.2026 15:13
Sie betrifft so viele Frauen, doch noch immer wird sie unterschätzt und abgetan: Endometriose. ...
Sie betrifft so viele Frauen, doch noch immer wird sie unterschätzt und abgetan: Endometriose. Warum es mehr Aufmerksamkeit dafür braucht.(Bild: sebra - stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Wissen Sie, was Endometriose ist? Nein? Schon einmal was von Adenomyose gehört? Auch nicht? Dann geht es Ihnen wie vielen anderen Österreichern. Dabei geht es hier nicht um einen hypochondrigen Lercherlschas, sondern eine ernste chronische Erkrankung, die etwa zehn bis 15 Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter betrifft – und nicht nur für starke Schmerzen sorgt, sondern auch Kinderlosigkeit. 

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Lange Zeit abgetan als Regelschmerzen, die man als Frau eben erleiden muss und wegen denen sich frau bitte nicht so anstellen sollte, wird Endometriose langsam auch bei uns als ernstzunehmende Krankheit in der Öffentlichkeit bekannter.

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