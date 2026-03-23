„Es dauerte 17 Jahre bis zu meiner Diagnose“

Wissen Sie, was Endometriose ist? Nein? Schon einmal was von Adenomyose gehört? Auch nicht? Dann geht es Ihnen wie vielen anderen Österreichern. Dabei geht es hier nicht um einen hypochondrigen Lercherlschas, sondern eine ernste chronische Erkrankung, die etwa zehn bis 15 Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter betrifft – und nicht nur für starke Schmerzen sorgt, sondern auch Kinderlosigkeit.