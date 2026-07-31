Mit Diabetes verreisen: Vorbereitung ist alles

In der ersten Nacht steigt der Stress

Was jedoch viele nicht wissen: „Die größte Gefahr für eine Unterzuckerung liegt oft nicht im Flugzeug oder im Zug, sondern in der ersten Nacht am Urlaubsort. Deshalb sollte vor dem Schlafengehen unbedingt noch einmal gemessen werden“, so Diabetes-Coach und Diätassistent Sebastian Bittner, VDBD-Vorstandsmitglied und Teamleiter der Diabetesberatung an der m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn (D). Ein häufiger Fehler sei es laut Experten, nach der Ankunft sofort in den Urlaubsmodus zu wechseln. Gerade am ersten Abend kann der Stoffwechsel jedoch noch auf Anreise, ungewohnte Mahlzeiten, Wärme oder Bewegung reagieren.