Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Urlaub ohne Probleme

Mit Diabetes verreisen: Vorbereitung ist alles

Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
31.07.2026 10:00
Urlaub mit Diabetes braucht Vorbereitung.
Urlaub mit Diabetes braucht Vorbereitung.(Bild: Krone-Collage/Davide Angelini - stock.adobe.com, Prostock-studio - stock.adobe.co)
Porträt von Eva Greil-Schähs
Von Eva Greil-Schähs

Reisen mit Diabetes braucht keine Verbote, aber Vorbereitung. Vor allem Menschen, die Insulin oder GLP-1-Analoga spritzen, eine Pumpe tragen oder Medikamente einnehmen, sollten vor längeren Reisen mit dem Behandlungsteam sprechen und alles rund um Klima, Zeitverschiebung, Essen und die Versorgung vor Ort abklären.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im Urlaub läuft vieles anders: Man isst später, geht mehr zu Fuß, schwimmt, wandert oder liegt in der Sonne. Bewegung kann den Blutzucker senken, Hitze und Sonnenbäder können die Wirkung von Insulin beschleunigen. Dadurch steigt das Risiko für eine Unterzuckerung. Diabetiker sollten all das zumindest bedenken, wenn sie in Richtung Urlaub starten.

Vorsicht auch bei Medikamenten! Insulin gehört nicht in die pralle Sonne und muss geschützt transportiert werden, zum Beispiel in einer kleinen Kühltasche. Der darin enthaltene Kühlakku sollte nicht aus dem Tiefkühler kommen, sondern im Kühlschrank gelagert werden, wie der Verband der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland e. V. (VDBD) rät.

Auf der Anfahrt wachsam bleiben
Schon die Anreise muss bereits gut geplant sein: Während Flug, Bahn- oder Autofahrt sollten Menschen mit Diabetes ihren Blutzucker häufiger prüfen als im Alltag. Als Orientierung gilt: Rund alle zwei bis drei Stunden messen. Wer ein System zur kontinuierlichen Glukosemessung nutzt, muss Ersatzmaterial einpacken und wissen, wie der Wert bei Unsicherheit mit einem Messgerät geprüft wird.

Vorsicht bei „Montezumas Rache“

Magen-Darm-Beschwerden können für Diabetiker besonders zum  Problem werden: Bei Durchfall oder Erbrechen verliert der Körper Wasser und Salze. Gleichzeitig lässt sich der Blutzucker schwerer steuern. Betroffene sollten dann ausreichend trinken, leicht verdauliche Kohlenhydrate aufnehmen und die Werte eng kontrollieren. Bei Unsicherheit, anhaltendem Erbrechen oder auffälligen Werten ärztlichen Rat einholen.

Ins Handgepäck – und nie in den aufgegebenen Koffer – gehören deshalb Insulin oder blutzuckersenkende Tabletten, Pens, Spritzen sowie Pumpenzubehör, Sensoren, Teststreifen, Messgerät, Batterien, Lanzetten, Traubenzucker sowie kleine Mahlzeiten. Auch ein Diabetespass, ein Notfallausweis und eine ärztliche Bescheinigung für Flug- und Grenzkontrollen erleichtern die Reise.

In der ersten Nacht steigt der Stress
Was jedoch viele nicht wissen: „Die größte Gefahr für eine Unterzuckerung liegt oft nicht im Flugzeug oder im Zug, sondern in der ersten Nacht am Urlaubsort. Deshalb sollte vor dem Schlafengehen unbedingt noch einmal gemessen werden“, so Diabetes-Coach und Diätassistent Sebastian Bittner, VDBD-Vorstandsmitglied und Teamleiter der Diabetesberatung an der m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn (D). Ein häufiger Fehler sei es laut Experten, nach der Ankunft sofort in den Urlaubsmodus zu wechseln. Gerade am ersten Abend kann der Stoffwechsel jedoch noch auf Anreise, ungewohnte Mahlzeiten, Wärme oder Bewegung reagieren.

Insulinpumpenträgerinnen und -träger sollten, besonders vor längeren Reisen ins Ausland, die Möglichkeit eines Pumpenausfalls andenken. Für diesen Fall ist es sinnvoll, ausreichend Langzeit- und Kurzzeitinsulin in Pens, passende Nadeln sowie ein schriftlich fixiertes Umorientierungsschema (Basaldosis/Kohlenhydrate und Korrekturfaktoren) im Handgepäck mitzuführen.

Einige Pumpenhersteller bieten auch den Service einer Urlaubspumpe an, die man aber meist vorher reservieren muss. Außerdem empfiehlt es sich, die internationale Notrufnummer des Pumpenherstellers vorab im Smartphone zu speichern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
31.07.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Grillabende, Eis & Co.
Wenn der Sommer auf die Blutfette schlägt
Leben mit EO
„Alles doppelt und nur mehr schwarz-weiß gesehen“
Gicht
Alte Mythen und neue medizinische Erkenntnisse
Mehr als Funktionieren
Zurück zu mehr Freude und Energie im Alltag
Juckreiz und Müdigkeit
Diese Lebererkrankung könnte dahinterstecken
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
126.955 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Wien
Der traurige Tod nach einem lapidaren Knochenbruch
83.680 mal gelesen
Renate Hobiger kann nicht fassen, dass ihr Ehemann Alfred sterben musste. Sie erhebt schwere ...
Tirol
Unwetter: Spur der Verwüstung, Video zeigt Mure
80.519 mal gelesen
Das Unwetter sorgte für eine Spur der Verwüstung. Links das Klärwerk in Sölden. Rechts ...
Wirtschaft
Hunderte Bankomaten zahlen weniger Geld aus
961 mal kommentiert
Die etwaigen Limits von manchen Bankomatbetreibern haben keinen Einfluss auf die Abhebegrenze ...
Wirtschaft
Paukenschlag: Kammer-Chef Ruck legt Ämter nieder
808 mal kommentiert
Walter Ruck ist – nach viel Druck auch von Präsidentin Martha Schultz – Geschichte in der ...
Tirol
Terror-Teenie (14) wollte Anschlag live streamen
792 mal kommentiert
Alles bereit für einen Anschlag: Ein rechtsradikaler 14-jähriger Tiroler hatte schon eine ...
Mehr Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
Urlaub ohne Probleme
Mit Diabetes verreisen: Vorbereitung ist alles
Risiko Kontaktlinsen
Augenentzündung im Sommer: Vorsicht beim Planschen
Krone Plus Logo
„Krone“ Gesund-Serie
Das Blut: So funktioniert unser Transportsystem
Vorsicht, Badeotitis!
Wenn nach dem Badetag plötzlich die Ohren wehtun
Krone Plus Logo
Neue Gesund-Serie
Die Niere: Unser Stoffwechsel- und Filterorgan

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf