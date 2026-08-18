Petition fordert „Gerechtigkeit für Schmotzer“

Das Leid des gequälten Katers „Schmotzer“ hat ganz Österreich erschüttert. Noch größer ist die Empörung über das Urteil, mit dem die vier Angeklagten freigesprochen wurden. Der Tierschutzverein Kitzbühel hat nun eine Unterschriftenaktion gestartet, damit der Fall doch noch behördliche Konsequenzen hat.
Der Name „Schmotzer“ wird mittlerweile mit einem der grausamsten und bewegendsten Tierschutzfälle des Jahres verknüpft. Ende April 2026 wurde der Kater in Tirol qualvoll getötet. Die Beteiligten filmten die Tat. Das verstörende Video verbreitete sich rasend schnell im Netz. Begleitet vom Gelächter der Beteiligten löste es österreichweit tiefes Entsetzen aus.
Entscheidung gegen Tierschutz
Vier junge Männer aus dem Bezirk Kitzbühel standen deshalb Anfang August vor dem Landesgericht Innsbruck. Alle vier wurden vom Vorwurf der Tierquälerei freigesprochen. Das Urteil löste einen Sturm der Entrüstung aus – die „Krone“ berichtete.
Widerstand gegen das Urteil
Der Tierschutzverein Kitzbühel setzt nun ein Zeichen gegen das Urteil und fordert mit einer Initiative, den Vorfall zusätzlich in einem Verwaltungsstrafverfahren aufzurollen. Im Mittelpunkt steht dabei eine klare Regel für die Zukunft. Über den Zustand eines Tieres dürfe niemals eine Privatperson entscheiden, sondern ausschließlich ein Tierarzt.
„Ein Lebewesen bleibt ein Lebewesen und spürt Schmerz und Emotionen“, heißt es in der Petition, die sich direkt an die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel richtet. Die Initiatoren sehen im Video ein eindeutiges Beweismittel und stellen klar, dass Tierleid in Österreich keinesfalls gesellschaftsfähig werden dürfe.
So können Sie mithelfen
Mehr als 1200 Menschen haben bereits unterschrieben, das Ziel liegt bei 2500 Unterschriften. Die Petition kann hier unterzeichnet werden. Zudem ruft der Tierschutzverein Kitzbühel auf, die Seite so oft wie möglich zu teilen.
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