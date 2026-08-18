Petition fordert „Gerechtigkeit für Schmotzer“

„Ein Lebewesen bleibt ein Lebewesen und spürt Schmerz und Emotionen“, heißt es in der Petition, die sich direkt an die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel richtet. Die Initiatoren sehen im Video ein eindeutiges Beweismittel und stellen klar, dass Tierleid in Österreich keinesfalls gesellschaftsfähig werden dürfe.

So können Sie mithelfen

Mehr als 1200 Menschen haben bereits unterschrieben, das Ziel liegt bei 2500 Unterschriften. Die Petition kann hier unterzeichnet werden. Zudem ruft der Tierschutzverein Kitzbühel auf, die Seite so oft wie möglich zu teilen.