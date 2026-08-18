„Ich hoffe, dass mir der Knoten geplatzt ist“

Nach seiner schwierigen Zeit in Düsseldorf traf Neo-Stürmer Julian Hettwer beim 2:0-Sieg in Hartberg zum ersten Mal für die Austria. Wie auch Youngster Daniel Nnodim, der 18-Jährige will bei Violett bleiben und kann sich zwischen Österreich und Deutschland entscheiden.
„Die Tore schießen sich nicht von alleine, vergebene Chancen gehören dazu. Vor allem, wenn das Selbstvertrauen noch nicht vorhanden war“, blickt Stürmer Julian Hettwer auf seine harte Zeit in Düsseldorf zurück. Wo der 23-Jährige fünf Monate außer Gefecht war (Meniskuseinriss, Knieprobleme), nur acht Pflichtspiele absolvierte.
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