Alarmglocken bei ÖVP: „War kein leichter Sommer“

Die verheerende „Steirerkrone“-Umfrage – erstmals liegt die steirische Volkspartei unter der 20-Prozent-Marke – ist Wasser auf die Mühlen der Kritiker von ÖVP-Chefin Manuela Khom. Vor allem im ÖAAB und dem Bauernbund hat man noch die eine oder andere Rechnung mit ihr offen. Dass Khom angezählt ist, ist kein Geheimnis mehr – und so versucht jetzt Parteigeschäftsführer Georg Preßler, die hochschlagenden Wogen zu glätten.