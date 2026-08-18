Alarmglocken bei ÖVP: „War kein leichter Sommer“

Nach dem Umfrage-Desaster gerät die steirische ÖVP-Chefin Manuela Khom innerparteilich immer mehr unter Druck. Vor allem im ÖAAB und dem Bauernbund werden die Messer gewetzt. Eine Geheim-SMS an den steirischen Parteivorstand soll die Wogen glätten – die „Krone“ weiß, was drinsteht.
Die verheerende „Steirerkrone“-Umfrage – erstmals liegt die steirische Volkspartei unter der 20-Prozent-Marke – ist Wasser auf die Mühlen der Kritiker von ÖVP-Chefin Manuela Khom. Vor allem im ÖAAB und dem Bauernbund hat man noch die eine oder andere Rechnung mit ihr offen. Dass Khom angezählt ist, ist kein Geheimnis mehr – und so versucht jetzt Parteigeschäftsführer Georg Preßler, die hochschlagenden Wogen zu glätten.
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