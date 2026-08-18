Eltern geben 720 Euro im Jahr für Nachhilfe aus

Eltern als Nachhilfelehrer

Für die Studie wurden im Frühling 3208 Eltern mit 4728 Schulkindern befragt. „Lernen findet nicht nur in der Schule statt, sondern auch maßgeblich zu Hause“, sagt Larcher. 68 Prozent lernen mehrmals die Woche selbst mit dem Nachwuchs. „Das ist anstrengend für die Eltern, aber auch für den Lern- und Schulerfolg dysfunktional, weil es darauf ankommt, welche Eltern Zeit und Bildung haben, um den Schulstoff zu vermitteln. Das fällt jenen, die keine Matura haben, schwerer. Mit den Kompetenzen der Kinder hat das alles gar nichts zu tun.“