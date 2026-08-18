Neuer Giants-Trainer steht schon ante portas

Am 25. Juli jubelten die Grazer Giants über den Meistertitel in der Austrian Football League. Nach 18 Jahren Pause ein ganz besonderer Titel für den Traditionsklub. Nach dem Meisterstück beginnt bei den Steirern nun aber eine neue Ära. Trainer Stefan Pokorny hat den Verein nach drei Jahren verlassen.
Das Aus des Meistertrainers kam für die Grazer allerdings nicht überraschend. „Er wollte zurück nach Wien, mehr Zeit für die Familie haben und weg vom Klub-Football“, erklärt Giants-Sportchef Christoph Kipperer.
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