Pep über Ehe-Aus: „Leidenschaft ging verloren!“

Ehrliche Worte von Pep Guardiola! Wie nun bekannt wurde, hatte der Star-Trainer, der im Sommer Manchester City den Rücken kehrte, in der Kabine offen über die Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Cristina Serra gesprochen.
Die neue Prime-Video-Doku „A Beautiful Obsession“ liefert nicht nur sportliche, sondern auch private und intime Einblicke in das Leben von Pep Guardiola. Nach der 0:2-Niederlage bei Juventus Turin im Dezember 2024 sprach der damalige Manchester-Coach zu seinen Schützlingen. Dabei betonte er, wie wichtig Leidenschaft für den Erfolg sei.
„Liebe ich sie? Absolut!“
„Leute, ich möchte euch etwas gestehen. Ich bin verdammt noch mal von der schönsten Frau auf diesem Planeten geschieden“, sagte Pep. „Liebe ich sie? Absolut. Liebt sie mich? Ja. Aber die Leidenschaft ging verloren.“ Mehr als 30 Jahre lang waren Guardiola und Serra ein Paar. Nach neun Jahren Ehe ging man schließlich getrennte Wege – eine Entscheidung, die viele überrascht hatte.
Doku erscheint am 19. August
Die vierteilige Prime-Video-Dokumentation „A Beautiful Obsession“ erscheint am 19. August. Diese beleuchtet Guardiola Arbeit bei Manchester City in den vergangenen zwei Jahren – und offenbar auch ganz persönliche Momente.
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