Pep über Ehe-Aus: „Leidenschaft ging verloren!“

„Liebe ich sie? Absolut!“

„Leute, ich möchte euch etwas gestehen. Ich bin verdammt noch mal von der schönsten Frau auf diesem Planeten geschieden“, sagte Pep. „Liebe ich sie? Absolut. Liebt sie mich? Ja. Aber die Leidenschaft ging verloren.“ Mehr als 30 Jahre lang waren Guardiola und Serra ein Paar. Nach neun Jahren Ehe ging man schließlich getrennte Wege – eine Entscheidung, die viele überrascht hatte.