Beruhigungspille Rückkehrzentren

Der jüngste Massenansturm auf die EU-Exklave Ceuta hat uns allen wieder die bedrohliche Dimension des Migrationsdrucks auf Europa vor Augen geführt. Was wohl auch der Grund dafür ist, dass dieser Tag die Debatte um die sogenannten „Return Hubs“, also die Rückkehrzentren, wie sie im EU-Asylpakt vorgesehen sind, an Dynamik gewinnt.