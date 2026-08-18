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Ruhige Nächte

Sam Smiths neues Leben: Netflix statt Party

Stars & Society
18.08.2026 11:31
Gemeinsam mit seinem Verlobten Christian Cowan genießt der 34-Jährige das ruhige Leben in New ...
Gemeinsam mit seinem Verlobten Christian Cowan genießt der 34-Jährige das ruhige Leben in New York – auch wenn gelegentliche Partynächte bleiben.(Bild: APA/AFP or licensors)
Porträt von Sarah Dan
Von Sarah Dan

Popstar Sam Smith hat die wilden Partyjahre offenbar hinter sich gelassen. Statt langer Nächte in Bars stehen heute Sofa, Netflix und frühes Schlafengehen auf dem Programm. Gemeinsam mit seinem Verlobten Christian Cowan genießt der 34-Jährige das ruhige Leben in New York – auch wenn gelegentliche Partynächte bleiben.

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Sam Smith hat die Partyphase offenbar hinter sich gelassen. Der britische Popstar genießt mittlerweile ruhige Abende zu Hause mit seinem Verlobten, dem Modedesigner Christian Cowan.

„Ich habe früher viel getanzt und war ständig in Bars unterwegs, als ich jung war, und ich finde diese Gemütlichkeit gerade richtig schön“, sagte Smith. Derzeit bedeute das vor allem „Sofa, Couch, Netflix, Badewannen, Bett, frühes Schlafengehen“. Ganz auf das Nachtleben verzichten will der Sänger allerdings nicht.

Partys fallen weg, gutes Essen bleibt
In New York gehe Smith weiterhin gerne aus. Besonders angetan haben es ihm lesbische Bars. Auch lange italienische Abende mit gutem Essen und einigen Gläsern Wein gehören für ihn zum Stadtleben. „Das mache ich auch“, sagte Smith.

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Smith und Cowan sind seit drei Jahren ein Paar. Vor wenigen Wochen bestätigte der Popstar gegenüber der „New York Times“, dass die beiden verlobt sind. 

Musikalisch spielt der Verlobte eine besondere Rolle: Smith hat sein neues Album „Hazel Eyes“ nach den haselnussbraunen Augen von Cowan benannt. Das Album erscheint am Freitag.

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