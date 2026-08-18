Sam Smiths neues Leben: Netflix statt Party

„Ich habe früher viel getanzt und war ständig in Bars unterwegs, als ich jung war, und ich finde diese Gemütlichkeit gerade richtig schön“, sagte Smith. Derzeit bedeute das vor allem „Sofa, Couch, Netflix, Badewannen, Bett, frühes Schlafengehen“. Ganz auf das Nachtleben verzichten will der Sänger allerdings nicht.