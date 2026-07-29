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Augenentzündung im Sommer: Vorsicht beim Planschen

Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
29.07.2026 10:00
Im Sommer vorsichtig mit Kontaktlinsen umgehen.
Im Sommer vorsichtig mit Kontaktlinsen umgehen.(Bild: Himmelhoch)
Porträt von Eva Greil-Schähs
Von Eva Greil-Schähs

Kontaktlinsen sind eine praktische Alternative zur Brille! Jedoch können die angenehmen Haftschalen durch Sonne, Hitze, Sand und vor allem durch den Kontakt mit Wasser zu unangenehmen Beschwerden führen. Das Risiko für Infektionen der Hornhaut im Auge steigt.

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Ob Badesee, Meer oder Schwimmbad – vor dem Spaß im Wasser sollte man die Kontaktlinsen entfernen. „Viele Krankheitserreger kommen natürlicherweise im Wasser vor und können sich an Kontaktlinsen anlagern. Gelangen sie auf die Hornhaut, ist es möglich, dass sie schwerwiegende Entzündungen verursachen“, erklärt Prof.- Dr. Gerd Geerling, Direktor der Universitäts-Augenklinik Düsseldorf (D) und von der „Stiftung Auge“.

Infektionen verhindern
Als besonders problematisch beschreibt er Akanthamöben. Das sind winzige Einzeller, die in Leitungswasser ebenso vorkommen wie in Seen, Flüssen oder Schwimmbädern. Geraten sie unter eine Kontaktlinse, können sie die Hornhaut infizieren. Auch bakterielle oder Pilzinfektionen treten bei Kontaktlinsenträgern deutlich häufiger auf als bei Menschen, die lieber zur Brille greifen.

Hohe Temperaturen und trockene Luft lassen den Tränenfilm schneller verdunsten. Dadurch reiben Kontaktlinsen stärker auf der Hornhaut, die Augen trocknen aus und werden anfälliger für kleine, oberflächliche Verletzungen.

Kleine Verletzungen mit Folgen
Zusätzlich können Sand- oder Staubpartikel unter die Linse geraten und winzige Schäden an der Hornhaut verursachen. Kleine Verletzungen, die man während des Tragens von Kontaktlinsen gar nicht bemerkt, jedoch mitunter Eintrittspforten für Krankheitserreger darstellen.

Kontaktlinsen sollten nur mit den dafür vorgesehenen Reinigungssystemen und nicht mit Leitungswasser gereinigt werden. An heißen Tagen kann es sinnvoll sein, die Tragezeit zu verkürzen oder auf eine Brille auszuweichen. Unterstützend können unkonservierte Benetzungstropfen helfen.

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