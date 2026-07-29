Augenentzündung im Sommer: Vorsicht beim Planschen

Ob Badesee, Meer oder Schwimmbad – vor dem Spaß im Wasser sollte man die Kontaktlinsen entfernen. „Viele Krankheitserreger kommen natürlicherweise im Wasser vor und können sich an Kontaktlinsen anlagern. Gelangen sie auf die Hornhaut, ist es möglich, dass sie schwerwiegende Entzündungen verursachen“, erklärt Prof.- Dr. Gerd Geerling, Direktor der Universitäts-Augenklinik Düsseldorf (D) und von der „Stiftung Auge“.