Mehr Geld für 250.000 Beschäftigte im Tourismus

Ab 1. Oktober 2026 steigen die Löhne im Schnitt um 3,02 Prozent. Für die größte Gruppe der Branche – die Lohngruppe 5, also jene mit den niedrigsten Einkommen – gibt es 3,48 Prozent mehr. Besonders Lehrlinge können sich freuen: Sie erhalten im Schnitt 3,44 Prozent zusätzlich. Dazu kommen eine fixe Prämie für den Großteil der Belegschaft und die Möglichkeit einer freiwilligen, steuerfreien Sonderzahlung.