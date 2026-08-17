Das Zukunftsdilemma von Bundeskanzler Stocker

Und wenn die Umfragen stimmen, hätte er in der nächsten Legislaturperiode nur die Wahl zwischen der Kanzlerschaft in einer linkslastigen Vier-Parteien-Regierung gegen die FPÖ oder als Juniorpartner in einer Mitte-rechts-Regierung unter Herbert Kickl. In beiden Fällen wäre seine Position noch viel schwieriger und fragiler, als sie es heute ist. Ob er sich das wirklich antun will?