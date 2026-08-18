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Foda überzeugt: „Er kann Sturm sicher helfen!“

Fußball National
18.08.2026 06:30
Valmir Matoshi (li.) soll bei Sturm für vier Jahre unterschreiben.
Valmir Matoshi (li.) soll bei Sturm für vier Jahre unterschreiben.(Bild: EPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Porträt von Georg Kallinger
Von Burghard Enzinger und Georg Kallinger

Thuns Mittelfeldspieler Valmir Matoshi soll bei Sturm für vier Jahre unterschreiben. Die „Steirerkrone“ fragte bei Teamchef Franco Foda nach, der den Teamspieler des Kosovo bestens kennt. Der 60-Jährige kann über seinen Schützling nur Positives erzählen. In der Causa Yann Massombo wird jetzt die Rechtslage geprüft. 

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Der nächste Neuzugang steht bei Sturm ante portas. Geht es nach Schweizer Medien, dann steht der Wechsel von Valmir Matoshi vom FC Thun kurz vor dem Abschluss. Der 23-jährige Mittelfeldspieler soll einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Ablöse: eine Million Euro plus Boni. In der vergangenen Saison war er mit sechs Toren und vier Vorlagen einer der Leistungsträger beim Aufsteiger, der sensationell den Titel holte.

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