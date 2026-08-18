Foda überzeugt: „Er kann Sturm sicher helfen!“

Der nächste Neuzugang steht bei Sturm ante portas. Geht es nach Schweizer Medien, dann steht der Wechsel von Valmir Matoshi vom FC Thun kurz vor dem Abschluss. Der 23-jährige Mittelfeldspieler soll einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Ablöse: eine Million Euro plus Boni. In der vergangenen Saison war er mit sechs Toren und vier Vorlagen einer der Leistungsträger beim Aufsteiger, der sensationell den Titel holte.