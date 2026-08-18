Rathaus organisiert private Feier des Stadchefs

Wenige Wochen nach Bekanntwerden der mit öffentlichen Geldern finanzierten Geburtstagsfeier von Ex-Minister Ernst Strasser sorgt nun auch im Innviertel die Party eines Politikers für Wirbel. Kritiker sehen ganz klar eine Grenze überschritten.
Knapp sechs Monate nach seinem 50. Geburtstag feiert der Rieder Bürgermeister Bernhard Zwielehner (ÖVP) am 18. September nun auch im größeren Rahmen sein Jubiläum. Im Vorfeld der Sause hagelt es aber Kritik. Die Einladung zur privaten Feier erfolgte auf offiziellem Briefpapier der Stadtgemeinde Ried. Das rief Kritiker auf den Plan, da auch die Anmeldungen über E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Bürgermeisterbüros abgewickelt werden und als Veranstaltungsort die Fahrzeughalle der Feuerwehr vorgesehen ist.
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