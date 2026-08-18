Rathaus organisiert private Feier des Stadchefs

Knapp sechs Monate nach seinem 50. Geburtstag feiert der Rieder Bürgermeister Bernhard Zwielehner (ÖVP) am 18. September nun auch im größeren Rahmen sein Jubiläum. Im Vorfeld der Sause hagelt es aber Kritik. Die Einladung zur privaten Feier erfolgte auf offiziellem Briefpapier der Stadtgemeinde Ried. Das rief Kritiker auf den Plan, da auch die Anmeldungen über E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Bürgermeisterbüros abgewickelt werden und als Veranstaltungsort die Fahrzeughalle der Feuerwehr vorgesehen ist.