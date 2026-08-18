„Hatte sie so gern, wieso musste das passieren?“

Groß ist der Schock im steirischen Kumberg: Wie berichtet, soll Montagabend ein 37-jähriger seine acht Jahre alte Tochter mit einem Messer getötet haben. Eine Nachbarin kann es nicht fassen: „Ich hab die Familie so gern, ich kann es einfach nicht glauben!“
„Wieso musste das passieren?“, diese Frage stellt sich nicht nur eine Nachbarin, sondern wohl alle, die in Kumberg nordöstlich von Graz und in der Umgebung leben. Laut Polizei und wie berichtet, soll der Mann seine acht Jahre alte Tochter mit einem Messer getötet haben. Im selben Haus sollen auch sein Zwillingsbruder und insgesamt fünf Kinder leben. „Sie sind überall beliebt und total naturverbunden. Ich kann es einfach nicht glauben!“, erzählt die tieftraurige Frau der „Krone“.
Der Tatverdächtige soll anschließend versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Er wurde danach im Spital behandelt und befindet sich nun im Polizeianhaltezentrum. Er soll im Ort bekannt gewesen sein, gern seine Lederhose getragen und alte Bräuche gelebt haben. Erst am Dienstag feierte er, der mit seiner Familie vor zehn Jahren in den Ort gezogen war, seinen Geburtstag, einen Tag später meldete der Diplomingenieur sein Gewerbe an.
Ich habe sie alle so gern, sie sind überall beliebt und so naturverbunden. Ich kann mir nicht einmal annähernd vorstellen, wie das passieren konnte!
Eine Nachbarin
Was ihn tatsächlich zu dieser schrecklichen Tat getrieben hat? Das herauszufinden ist nun die Aufgabe der Mordgruppe des Landeskriminalamts Steiermark.
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