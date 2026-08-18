„Hatte sie so gern, wieso musste das passieren?“

„Wieso musste das passieren?“, diese Frage stellt sich nicht nur eine Nachbarin, sondern wohl alle, die in Kumberg nordöstlich von Graz und in der Umgebung leben. Laut Polizei und wie berichtet, soll der Mann seine acht Jahre alte Tochter mit einem Messer getötet haben. Im selben Haus sollen auch sein Zwillingsbruder und insgesamt fünf Kinder leben. „Sie sind überall beliebt und total naturverbunden. Ich kann es einfach nicht glauben!“, erzählt die tieftraurige Frau der „Krone“.