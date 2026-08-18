Lehrer zu Ferien-Gratis-Nachhilfe verpflichten?

Sechs Wochen Sommerferien: für die einen sechs Wochen Erholung, für die anderen sechs Wochen, in denen der Rückstand in Mathe oder Deutsch nur größer wird. Denn wer sich Nachhilfe nicht leisten kann, bleibt oft einfach zurück. Unsere Frage des Tages vom 18. August lautet: „Sollen Lehrer verpflichtet werden, gratis Nachhilfe in den Ferien zu geben?“