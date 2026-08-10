Wie der Darm unser Wohlbefinden beeinflusst

Über seinen Stuhlgang spricht kaum jemand gern. Dabei gehört er zu den elementaren Grundbedürfnissen und verrät überraschend viel Informationen über unser Wohlbefinden und ein Organ, das weit mehr kann als nur verdauen: den Darm. Wenn es nicht richtig funktioniert, spüren wir das im Alltag sofort.