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„Krone“ Gesund-Serie

Wie der Darm unser Wohlbefinden beeinflusst

Bewegung & Körperkraft
10.08.2026 14:36
Darmpflege ist Ganzkörperschutz.
Darmpflege ist Ganzkörperschutz.(Bild: Rasi Bhadramani)
Porträt von Sonja Jakubowics
Von Sonja Jakubowics

Er ist weit mehr als ein Verdauungsrohr: Der Darm beeinflusst Immunsystem, Stoffwechsel und unser gesamtes Wohlbefinden. Er gilt nicht umsonst als Wurzel unserer Gesundheit. Wie wir dieses schambehaftete und unterschätzte Organ vital halten können, zeigen Ihnen unsere Experten.  

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Über seinen Stuhlgang spricht kaum jemand gern. Dabei gehört er zu den elementaren Grundbedürfnissen und verrät überraschend viel Informationen über unser Wohlbefinden und ein Organ, das weit mehr kann als nur verdauen: den Darm. Wenn es nicht richtig funktioniert, spüren wir das im Alltag sofort.

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