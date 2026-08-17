Erste Händler stellen Versand in EU-Länder ein

Jede Verpackung ein bürokratischer Mehraufwand

Martina Wächter muss etwa für jede der 16 verschiedenen Verpackungen, die sie verwendet, eine Konformitätserklärung vom Lieferanten einholen. „Das muss man zwar meistens nur herunterladen, aber es dauert auch wieder einen halben Tag. So verdient man kein Geld. Wir müssen arbeiten!“ Was die Niederösterreicherin besonders ärgert: Für große Konzerne und kleine Unternehmen wie ihres sind die Regeln fast gleich – und die Kosten auch. „Das kann der wirtschaftliche Todesstoß sein.“