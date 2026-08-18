Philipp bewegt: So macht Turnen plötzlich Spaß

Aufrecht stehen, die Beine nie ganz ausstrecken, den Bauchnabel einziehen: Philipp zeigt, wie Bewegung im Alltag mehr Spaß macht. Dazu kommen Fotos von Zuschauern, neue Begegnungen und die Frage: Warum turnen plötzlich so viele mit? Schickt uns eure Fotos und Videos beim Mitturnen gerne an philippbewegt@krone.tv!