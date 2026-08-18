Prinzessin Eugenie verrät: So heißt ihre Tochter!

Bereits Anfang August wurde Prinzessin Eugenie zum dritten Mal Mama. Jetzt, rund zwei Wochen später, verriet die Tochter von Ex-Prinz Andrew auf Instagram, wie ihr Töchterchen heißt.
Am 3. August erblickte „Baby Brooksbank“ das Licht der Welt. Auf Instagram veröffentlichte Prinzessin Eugenie jetzt gleich mehrere Schnappschüsse ihres jüngsten Familienmitglieds – unter anderem mit den stolzen, großen Brüdern August (5) und Ernest (2).
„Gemütliche und liebevolle Zeit“
„Heute vor zwei Wochen haben wir unser kleines Mädchen auf der Welt willkommen geheißen. Und seitdem erleben wir eine ganz besondere, gemütliche und liebevolle Zeit“, schrieb die 36-Jährige zu den Bildern.
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Und enthüllte ein süßes Geheimnis: den Namen ihres Töchterchens! „Wir freuen uns riesig, euch Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank vorstellen zu dürfen“, schrieb Eugenie weiter.
„Benannt nach drei Menschen, die wir lieben“
Ein Name mit besonderer Bedeutung, wie die Nichte von König Charles zudem erklärte. „Benannt nach drei Menschen, die wir lieben und bewundern – aus Vergangenheit und Gegenwart –, darunter ihre Urgroßmutter, die wir tief in unseren Herzen tragen.“
Der Name sei zudem Teil britischer sowie portugiesischer Geschichte, „zwei Länder, die wir lieben und als unsere Heimat bezeichnen“, so Eugenie.
Abschließend freute sich Eugenie, dass „Augie und Ernie“ schon jetzt die besten großen Brüder seien, die sich Adelaide nur wünschen könnte.
„Baby-Girl Brooksbank“
Auch die Geburt ihrer Tochter machten Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank übrigens auf Instagram öffentlich. „Jack und ich sind so aufgeregt, Baby-Girl Brooksbank vorstellen zu dürfen“, schrieben die stolzen Eltern damals und zeigten auch gleich ein erstes Foto ihres Nachwuchses. „Wir sind absolut hin und weg von unserer Kleinen.“
Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank gaben sich am 12. Oktober 2018 in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor das Jawort. Seit 2022 lebt das Paar mit seinen Kindern einen Großteil des Jahres in der portugiesischen Gemeinde Comporta südlich der Hauptstadt Lissabon.
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