Aufrufe in neun Gemeinden: „Spart beim Wasser!“

In Seeham ist die Lage angespannt: „Wir haben zwei Hochbehälter, die 600 Kubikmeter Wasser fassen. Mitte Juli waren sie plötzlich leer“, schildert Ortschef Christian Altendorfer. Die Gemeinde startete einen Aufruf zum Wassersparen und ist damit eine von neun Salzburger Orten, wo beim Pool-Befüllen, Gartenspritzen oder Autowaschen mit Wasser äußerst sparsam umgegangen werden soll.