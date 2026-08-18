Aufrufe in neun Gemeinden: „Spart beim Wasser!“

Die Pegelstände sinken überall. Grundwasserreserven sind in den letzten Wochen massiv zusammengeschrumpft. Der Regen dieser Woche wird die Lage nur minimal entspannen. Auch aus Salzburger Gemeinden – vor allem aus dem Flachgau – kommt der Appell: Beim Pool-Befüllen, Gartenspritzen oder Autowaschen zurückhaltend sein!
In Seeham ist die Lage angespannt: „Wir haben zwei Hochbehälter, die 600 Kubikmeter Wasser fassen. Mitte Juli waren sie plötzlich leer“, schildert Ortschef Christian Altendorfer. Die Gemeinde startete einen Aufruf zum Wassersparen und ist damit eine von neun Salzburger Orten, wo beim Pool-Befüllen, Gartenspritzen oder Autowaschen mit Wasser äußerst sparsam umgegangen werden soll.
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