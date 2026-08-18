Sozialmarkt-Leiter: „Der finanzielle Druck steigt“

Obwohl die Anzahl der Einkäufe in Sozialmärkten des Roten Kreuzes in Oberösterreich stagniert, steigt der Umsatz – weil die Kunden immer mehr ihres Haushaltsbedarfs mit den günstigen Lebensmitteln decken. „Der finanzielle Druck steigt“, sagt Stefan Zierlinger, der zwei der Rotkreuzmärkte leitet.